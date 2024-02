Nuno Gomes s-a trezit cu jucătorii Greciei peste el în vacanță, după ce a pierdut finala EURO în fața lor: „Ce căutați aici? E toată echipa?!” » Ce-i trimitea Charisteas zilnic

Fostul mare atacant portughez Nuno Gomes (47 de ani) a povestit o întâmplare survenită în 2004, când Portugalia a pierdut finala EURO cu Grecia, 0-1, gol Angelos Charisteas, pe Estádio da Luz.„Aveam vacanța deja planificată, așa că am mers în Grecia după turneul final, cu soția mea. Am ajuns la hotel, eram pe șezlong, dintr-o dată m-a atins cineva pe spate. Am crezut că e chelnerul care îmi aducea încă un frappe. Dar am recunoscut persoana. ...

