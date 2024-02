O palestiniancă din Gaza acuză abuzurile soldaților israelieni: „Pupă steagul, pupă steagul”. Dacă refuza, ea spune că era dată cu capul de pereți

22:20

După săptămâni de mobilizare la proteste pe tot cuprinsul Italiei, agricultorii italieni au decis vineri, 9 februarie, să atragă atenţia defilând cu patru tractoare de-a lungul Colosseumului, celebrul monument din capitala Roma, relatează agenţiile AFP şi ANSA, preluate de Agerpres. Italian farmers stage symbolic protest by the Colosseum | AFPAfter weeks of small protests across […]