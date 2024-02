Planul lui Gigi Becali a ajuns până în Italia » Ce scrie presa despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB

22:00

Dayro Moreno (38 de ani), cel mai scump jucător străin cumpărat de Gigi Becali la FCSB, a apărut recent într-o reclamă în America de Sud. Fotbalistul joacă fotbal și dansează cu un influencer columbian, consumând apoi o băutură alături de acesta. „Golgeterul merge mai departe” scrie în explicația imaginilor.Dayro are un look total schimbat: s-a făcut blond, renunțând la pletele brunete pe care le avea când juca în România, și are corpul plin de tatuaje. ...