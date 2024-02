Democrația și războiul hibrid. Cum putem crește imunitatea societății românești față de propaganda regimurilor autoritare

08:50

Filiala din Țările de Jos a organizației pentru drepturile animalelor PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) a cerut interzicerea figurinelor cu animale din caruselele pentru copii, relatează publicația olandeză Algemeen Dagblad (AD), citată de Bild. Caruselele „promovează exploatarea creaturilor conștiente”, a declarat organizația PETA Țările de Jos, pentru AD. „Nu mai este cazul […]