Dinamo face azi al doilea transfer al week-end-ului! Vine să întărească defensiva. Fanii lui Dinamo s-au întrecut în ironii după sosirea atacantului: ”Lăsați vrăjeala!”

23:40

Rapid a învins-o și pe CFR Cluj, 1-0, și are un start perfect de an: 4 victorii în 4 etape. E pentru prima dată în istorie când are un asemenea început de an.Noul Rapid e total diferit față de echipa care termina 2023 în genunchi, cu 6 meciuri la rând fără victorie (4 egaluri, două înfrângeri) și cu Cristiano Bergodi în pericol. Și e singura care a început anul cu un bilanț perfect. Rapid versiunea 2024 impresionează în acest debut de sezon. ...