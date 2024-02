4 tipare ale personalității

00:10

Lupta Primăriei Mangalia cu micii afaceriști locali e veche și s-a menținut indiferent de culoarea politică a edilului. Aproape în fiecare an au fost conflicte cu proprietarii chioșcurilor amplasate pe faleză și în cele mai populate zone, în sezonul turistic. Anul trecut, Primăria a pus buldozerele pe chioșcurile ridicate ilegal și a fost cel mai recent scandal, înainte de sezonul estival. Acum, Primăria Mangalia a găsit o variantă și mai convenabilă: 10.000 de euro, taxa de funcționare pentru un chioșc deschis doar 3 luni pe an. Suma depășește chiar profitul pe care îl poate face o astfel de afacere, ceea ce îi va determina pe mulți să renunțe la a mai deschide, în vara acestui an.