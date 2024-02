Ce-aveți cu fotbalul?!

12:40

Răzvan Lucescu (54 de ani) și-a prelungit la 8 meciuri seria fără eșec în Grecia, 1-1 cu AEK, și rămâne pe primul loc, la un punct peste Panathinaikos. Antrenorul lui PAOK este mulțumit cu rezultatul: „Nu trebuia să complicăm fotbalul. Meritam să învingem, dar important e că nu cedăm șefia. Am avut mai multe ocazii și am răsuflat ușurat că am egalat”.Aproape nouă luni s-au scurs de la ultima înfrângere acasă pentru Răzvan Lucescu (0-1 cu Olympiakos). ...