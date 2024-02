Zeljko Kopic, filmat de fiul său imediat după ce a bătut campioana: ce a postat Vito

23:30

Dinamo s-a impus în deplasarea cu Farul, scor 2-0. Gică Popescu, președintele campioanei, consideră că a fost cel mai slab meci al sezonului. Gică Popescu a apărut abătut în fața jurnaliștilor. A recunoscut că prestația Farului a fost mult sub așteptări și sub potențialul echipei.VIDEO. Gică Popescu, după Farul - Dinamo: „Am jucat prost, dar vom prinde play-off-ul!” „Am jucat prost. Ce se poate spune? Am făcut unul dintre cele mai proaste jocuri ale sezonului. ...