Maeştri şi Ucenici (XLII). Nicolae POPA: „Vinovat ca o lampă care nu a dat suficientă lumină ca să atragă fluturii din noapte”

Americana de origine japoneză Julie Otsuka (n. 1962) nu-i o romancieră „de serie”, în anul când „schimba prefixul” (în 6) publicând abia cel de-al treilea roman al său, Înotătorii, Pandora M, 2023, după ce că When the Emperor Was Divine (2002) şi, mai cu seamă, Buddha din podul casei (2012, Prix Femina Étranger) i-au adus consacrarea. Multum in parvo e despre ea, dovadă fiind şi această „poveste puternică despre o mamă diagnosticată cu demenţă şi dragostea fiicei sale” (The Washington Post), de...