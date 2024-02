Ce aduce nou seria de telefoane mobile Samsung Galaxy S24

În fiecare an, devine tot mai greu să găsești un smartphone compact care să ofere o mulțime de funcții. Asta pentru că majoritatea telefoanelor mobile se încadrează în categoria „go big or go home”, lăsându-i în urmă pe cei care preferă dispozitive cu dimensiuni mai practice. Din fericire, Samsung nu a făcut acest lucru cu […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea