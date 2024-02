Tot mai puţini români se căsătoresc şi fac copii, arată datele Institutului Național de Statistică

12:40

Celebrul spectacol de dans irlandez, Lord of the Dance revine la București pe 21 mai 2024, cu unnou concept – „Lifetime of Standing Ovations”. Inspirația pentru noul concept vine de la publiculînsuși. Deși este un spectacol cu ​​o istorie de peste 25 de ani, grație creativității, magiei pe caredansatorii o creează pe scenă și scenografiei […]