Produse tradiţionale româneşti protejate în Uniunea Europeană

Ministrul sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat marţi, 13 februarie, la Prima News, că și-ar da nota 9 plus pentru activitatea ca ministru și că şi-a depus candidatura pentru alegerile europarlamentare care vor avea loc în luna iunie și acum așteaptă decizia PSD Bucureşti. „De ce o fac? Pentru că eu consider că am suficientă experienţă […]