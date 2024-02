Mihai Stoichiță despre situația lui Ivan, Mitriță și Maxim la națională: „Ți-am zis cum se fac socotelile”

12:40

Ousmane Dembele (26 de ani), extrema lui PSG, a povestit în Le Parisien despre problemele avute în perioada Barcelona: „Am ajuns acolo la 20 de ani și am trecut printr-un proces de învățare. Barcelona e locul în care am crescut cel mai mult în viața mea personală și profesională. Am trecuit însă și prin momente foarte dificile”.Ousmane Dembele și-a dat un restart carierei odată cu transferul la PSG pentru 50 de milioane de euro. ...