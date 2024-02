(P) Spectacolul Lord of the Dance 2024 este vândut în proporție de 50%

Celebrul spectacol de dans irlandez, Lord of the Dance revine la București pe 21 mai 2024, cu un nou concept - „Lifetime of Standing Ovations”. Inspirația pentru noul concept vine de la publicul însuși.

