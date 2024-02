Gigi Becali și-a făcut calculele » Ce echipă vrea în play-off: „Îmi convine cel mai mult”

11:30

Aflată în criză în La Liga, Barcelona începe să pregătească sezonul viitor. Iar Deco, directorul sportiv, are planuri mari.În timp ce lucrează pentru a găsi un nou antrenor, Barcelona pregătește noile trensferuri. Iar Deco are planuri importante, deși formația catalană are mari probleme financiare.Două posturi pe care Barcelona vrea să le întărească. Catalanii au 5 nume pe listăPresa din Spania dezvăluie azi ce ținte are Barcelona. ...