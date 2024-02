Orașele din România care vor avea stadioane noi, de sute de milioane de euro. Cel al echipei Dinamo București ar fi cel mai scump

Dacă nu am şti mai bine, am putea spune că România se pregăteşte să găzduiască anul acesta cupa mondială la fotbal. În an electoral, atât autorităţile centrale cât şi cele locale se forţează să înceapă lucrările pentru construirea de stadioane.Iar pe unele din ele se gândesc să cheltuie sume exorbitante. Numai cel al echipei Dinamo București ar urma să coste peste 170 de milioane de euro.

