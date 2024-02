Matilda Pascal Cojocărița: „Ne-a părăsit MĂMUCA. Florentina Satmari, unul dintre marii profesioniști ai Televiziunii Române”

17:00

Matei este un băiețel din Vaslui, are puțin peste un an și jumătate și o lungă listă de diagnostice grave. Atât de grave, încât trupul său firav va trebui să suporte o operaţie pe cord deschis, peste doar câteva zile. Pentru asta însă are nevoie de ajutorul oamenilor cu suflet mare.