Rapid s-a mișcat rapid după transferul definitiv » Contract important semnat în această seară

Brigada condusă de Radu Petrescu (41 de ani) s-a descurcat onorabil la manșa tur a șaisprezecimii de finală din Europa League, Feyenoord - AS Roma, scor 1-1.Toate rezultatele serii din Europa League Feyenoord - AS Roma, reeditarea finalei Conference League din sezonul 2022/2023, s-a jucat joi sub supravegherea unei brigăzi românești. La centru a fost Radu Petrescu, asistat de Radu Ghinguleac și Mircea Grigoriu. ...