Charalambous și Pintilii pregătesc debutul lui Nana Antwi la FCSB » Cum l-au convins pe Gigi Becali să decidă ei momentul

Kylian Mbappe, 25 de ani, va părăsi PSG la vară și va semna aproape sigur cu Real Madrid. Parisul îl va lua probabil pe Victor Osimhen în locul lui. Nigerianul are o clauză de reziliere de 130 de milioane de euro cu Napoli.Achiziționat în 2017 de la AS Monaco, primul an împrumut, apoi definitiv (cele 180 de milioane de euro au fost plătite de PSG în 2018 pentru a fenta fair-play-ul financiar), Kylian Mbappe va părăsi Parisul în vară, șapte ani mai târziu. ...