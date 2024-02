Rapid - Hermannstadt 2-0 » Ianis Stoica: „Rapid este o echipă foarte puternică, cu siguranță se va bate la titlu”

22:30

Rapid - Hermannstadt 2-0. Marius Măldărășanu, antrenorul sibienilor, l-a criticat pe atacantul Fonseca și a acuzat lipsa de încredere a elevilor lui.Ce a declarat Marius Măldărășanu după Rapid - Hermannstadt„Pe faza de atac am stat foarte jos, nu am împins jocul în artac. Am avut situații bune la 0-0, dar Rapid e echipa mai bună. Când am început să jucăm, am luat goluri pe contraaatac. Am luat gol, apoi am schimbat sistemul în 4-2-3-1. ...