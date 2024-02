FC Voluntari - UTA Arad » Galeria ilfovenilor, spectacol în startul partidei

10:30

Adi Popa (35 de ani) a vorbit, la GSP Live, despre motivele despărțirii de Concordia Chiajna, unde a fost legitimat în prima parte a sezonului.„Motoreta” spune că știa încă de la începutul aventurii sale la ilfoveni faptul că nu este pe placul antrenorului Erik Lincar.VIDEO. Adi Popa: „Nu am mai fost dorit de Erik Lincar” „Nu am mai fost dorit de antrenor. Am mers la conducere și am reziliat. ...