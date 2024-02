Ministrul sănătății, despre decesul șefului CJ Vrancea: „Evoluția nefericită a unei viroze”

15:00

Israelul duce o campanie concertată cu scopul de a distruge Agenţia Naţiunilor Unite pentru refugiaţii palestinieni (UNRWA), a afirmat șeful agenției, Philippe Lazzarini, într-un interviu pentru grupul de presă elvețian Tamedia, publicat sâmbătă, relatează The Guardian și The Times of Israel. „În momentul de față avem de-a face cu o campanie extinsă și concertată a […]