Liderul lui U Cluj nu o vede bine pe FCSB: „Va avea probleme. E «groasă» să joci în Giulești” » Alex Chipciu a analizat candidatele la titlu

U Cluj - FCSB 0-0. Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, s-a declarat mulțumit de jocul echipei lui.Motivul? Becali a declarat că 5 jucători din primul 11 au fost bolnavi, pe lângă cei care nu au putut juca deloc. Mai mult, patronul FCSB a numit 4 dintre ei, iar aceștia sunt cei mai importanți jucători ai echipei.Gigi Becali, prima reacție după U Cluj - FCSB 0-0„Deși am avut 5 jucători bolnavi, am avut și absenți. Eu sunt mulțumit, am dominat. ...