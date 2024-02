De la 10.000 euro la un imperiu al cafelei, Radu Savopol, Co-Fondator 5 to go: "Ce am simțit e că franciza te ajută”

Emisiunea e-plan îl are ca invitat pe Radu Savopol, fondatorul lanțului de cafenele 5 to go. Aflați cum a pornit de la un garaj și a construit o franciză de succes, care a depășit 500 de locații. Descoperiți lecții valoroase despre focus, echipe, furnizor

