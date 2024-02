„Toţi vecinii Rusiei dorm cu un ochi deschis”. Avertismentul unui oficial american de rang înalt privind o eventuală invazie rusă în Republica Moldova

13:10

Eficiența energetică și sustenabilitatea sunt concepte cheie în construcțiile contemporane, având un impact semnificativ asupra mediului, economiei și societății. În acest context, clădirile cu consum de energie aproape zero (NZEB – Nearly Zero Energy Buildings) reprezintă un standard de referință pentru industria construcțiilor, iar programe precum „Casa Eficientă Energetic II” joacă un rol crucial în […]