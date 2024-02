Atenție șoferi. Cum afli câte puncte amendă ai fără să te deplasezi la Poliție

13:40

Iulian Fota, fost secretar de stat în MAE, transmite miercuri că „decizia concedierii” sale de la MAE nu a venit de la premierul Marcel Ciolacu: „Nu am cerut eu să vin la MAE, nu am cerut nici să plec. O fac cu fruntea sus. Aș fi apreciat, dacă tot am făcut treaba bună, să nu fiu umilit la plecare”.