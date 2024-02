Captură record de cocaină, ascunsă între banane, într-un port din Anglia

11:50

După ce săptămâna trecută, în cadrul premierei transforming show-ului de la Antena 1, ruleta deopotrivă a răsfăţat-o pe Jo şi l-a chinuit pe Liviu cu o super transformare în Rihanna, de data aceasta a decis să fie echidistantă şi să le facă viaţa imposibilă amândurora. Aceştia au primit pentru cea de-a doua gală Te cunosc de undeva! un show de zile mari, de la Bollywood, al lui Abhijeet, I Am the Best.