Zeljko Kopic, reacție fair-play după CFR Cluj - Dinamo: „Felicitări! Despre arbitraj eu nu vorbesc”

Lupta de la retrogradare este pe muchie de cuțit! FC Voluntari are un calendar infernal la începutul primăverii, așa că punctele sunt vitale în următoarele meciuri. Să faci Rai din ce ai, așa spune o vorbă. Dar ce să și faci, când ai doar 6 victorii după 26 de etape?Sosirea lui Nicolae Dică pe banca ilfovenilor a adus un plus în privința jocului pozițional prestat de FC Voluntari, dar ocaziile la poarta adversă tot vin greu. Dumiter, Răduț, Nemec & Co. ...