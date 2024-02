O altă glorie a lui Dinamo intră cu talpa asupra șefilor clubului, după poza rușinoasă de la Cluj: „Ageamii" » Cine e lăudat

12:10

Trent Alexander-Arnold a fost urmărit în ultimul an de o femeie obsedată sexual. Jucătorul lui Liverpool a trebuit să-și angajeze bodyguard și detectiv particular la un moment dat.Trent Alexander-Arnold lasă în urmă un an de coșmar. Nu în plan sportiv, ci privat. O femeie obsedată sexual l-a hărțuit în această perioadă cu diverse scrisori și materiale video cu conținut obscen. ...