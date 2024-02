7 detalii remarcate de corespondentul GSP, după eșecul Rapidului la Iași » Surpriză pentru giuleșteni

22:20

Poli Iași - Rapid 3-1. Alexandru Albu, mijlocașul giuleștenilor, crede că meciul a fost pierdut din cauza lipsei de luciditate din atac.Ce a declarat Alex Albu după Poli Iași - Rapid„Nu am luat deciizile cele mai bune în ultimii 30 de metri. Puteam intrat cu 2-0 la pauză. Am mai avut niște ocazii pe contraatac, dar nu am luat deciziile bune. După primul lor ghol, au intrat în meci. Nu doar Săpunaru a greșit. Toți pierdem, toți câștigăm. ...