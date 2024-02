Adversara României de la Euro 2024 a încercat naturalizarea unui brazilian din Premier League » Reacția fotbalistului

14:20

Poli Iași a furnizat surpriza etapei și a acestui început de an, reușind să întoarcă scorul de la 0-1 și s-o învingă pe Rapid (3-1), echipa momentului, candidată la titlu, care bifase 5 victorii consecutive în 2024.Leo Grozavu, antrenorul ieșenilor, recunoaște că „după meci, am mai stat o vreme la stadion, după care m-am dus acasă și am revăzut meciul. Nu prea pot să dorm nici după înfrângeri, dar nici după victorii”. ...