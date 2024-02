Managerii din Premier League fac lobby pentru o schimbare revoluționară: „Vrem fereastră de transfer pentru antrenori”

18:50

Alexandru Albu, mijlocașul Rapidului implicat într-un scandal imens, după ce a fost filmat într-un club de noapte, la câteva ore după înfrângerea echipei sale cu Poli Iași, 1-3, a oferit versiunea sa a evenimentelor. Reprezentanții localului au infirmat varianta fotbalistului.În vârstă de 30 de ani, Alexandru Albu a fost filmat alături de Andrei Borza, în timp ce petrecea în club. „Acum am aterizat și am primit imaginile, nu am fost nicăieri. Nu am ieșit nicăieri. ...