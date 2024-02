„Mă bucur că a suferit!” » Florinel Coman a dezvăluit momentul petrecut la pauză în vestiarul FCSB

22:50

FCSB a învins-o FC Botoșani, scor 3-2, în runda cu numărul 27 din Superligă. Elias Charalambous, antrenorul liderului, și-a felicitat elevii pentru modul în care s-au dăruit. Elias Charalambous, după FCSB - FC Botoșani„Vreau să îmi felicit jucătorii. A fost un meci nebun. Am început bine, am marcat devreme. Asta și voiam. Am mai avut o șansă mare prin Florinel Coman, la un corner.Din păcate am primit un cartonaș roșu, s-a îngreunat situația. ...