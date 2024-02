Fost prefect de Gorj, Dan Morega a fost internat la Psihiatrie pentru a se decide dacă mai poate conduce mașina

10:30

Sean Combs, rapperul şi mogulul cunoscut sub numele de Diddy, a fost dat în judecată, luni, de un producător muzical care l-a acuzat pe mogulul hip-hop că l-a agresat sexual şi că l-a obligat să întreţină relaţii sexuale cu prostituate, relatează News.ro, care citează The Guardian. În procesul intentat la tribunalul federal din New York, […]