Joe Biden speră să se ajungă la o încetare a focului în Fâșia Gaza până lunea viitoare. „Suntem aproape”

Președintele american Joe Biden a vorbit luni despre o apropiată încetare a focului între Israel și Hamas în timpul unei vizite la o gelaterie din New York împreună cu comendiantul Seth Meyers, relatează CNN și The Guardian. „Consilierul meu pe probleme de securitate națională îmi spune că suntem aproape. Suntem aproape. Nu am terminat încă. […]

