Într-un picior și loviți de probleme! Haos la Dinamo și Poli Iași înaintea duelului direct al salvării

21:50

Croatul Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a comentat victoria elevilor săi, 1-0 cu Hermannstadt.Tehnicianul spune că se bucură pentru cele trei puncte obținute, și declară că echipa lui a făcut un joc bun pe faza defensivă, acolo fiind și cheia victoriei.Concluziile lui Zeljko Kopic după Dinamo - Hermannstadt„Sunt trei puncte foarte importante pentru noi. Nu am meritat aceste trei puncte pentru că am jucat spectaculos, pentru că am controlat jocul sau partea defensivă. ...