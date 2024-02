29 februarie 2024 - ce superstiții există în această zi. Ce s-ar întâmpla dacă nu ar exista anii bisecți

Anul 2024 este an bisect și are, mai exact, 366 de zile. Astfel, luna februarie are 29 de zile, iar această situație are loc o dată la patru ani. Din acest motiv, ziua de 29 februarie este foarte specială, motiv pentru care există mai multe superstiții.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StirileProtv.ro