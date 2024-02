Ronaldo n-a scăpat, după gesturile care au scandalizat Arabia Saudită » Ce suspendare a primit

23:50

Rapid a învins-o pe UTA, scor 4-1, în runda cu numărul 28 din Superligă. Mircea Rednic, antrenorul arădenilor, crede că rezultatul a fost unul exagerat. Mircea Rednic, după Rapid - UTA „E greu când din secunda 50 pornești de la 1-0. Apoi am avut ocazii prin Fabry, am marcat în prelungirile primei reprize. I-am dominat în repriza secundă, dar tot ei au marcat. A fost ziua cadourilor făcute de noi, am făcut multe. Am avut 2-3 ocazii clare, n-am avut nici șanse. ...