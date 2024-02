Nicolae Dică, supărat: „70 la sută din meci am fost mai buni. Ne-au bătut în 5 minute!”

21:00

Alexandru Mitriță, extrema Universității Craiova, a analizat victoria cu Petrolul, scor 3-2.Mulțumit de rezultat, Mitriță s-a arătat deranjat de faptul că echipa lui a primit două goluri și a câștigat cu greu.Alex Mitriță: „Nu trebuie să mai facem asta”„Victorie meritată, chiar dacă au fost două greșeli ale noastre, am luat gol în minutul 45, apoi imediat după pauză. Nu trebuie să mai facem asta. Nu am fost relaxați, doar că am greșit. ...