Au început negocierile cu Xabi Alonso. Suma pe care trebuie s-o plătească Bayern e imensă!

Sepsi - Voluntari 4-0. Bernd Sorck, antrenorul gazdelor, a rămas impresionat de prestația elevilor lui.Sepsi a câștigat clar și mai are speranțe la play-off, trebuie să câștige cu Petrolul, vineri, dar nu stă doar la mâna ei.Ce a declarat Bernd Storck după Sepsi - Voluntari 4-0„Am marcat 4 goluri, vreau să îmi complimentez echipa. Aveam nevoie de o victorie. Am avut ceva noroc înainte să facem 2-0, apoi am jucat perfect în repriza a doua. ...