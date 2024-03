EURO GSP - Sampionul Zilei » Narcis Drejan: „Dacă Moldovan i-a învațat manele pe spanioli, mai stă 600 de meciuri pe bară”

19:00

Simona Halep (32 de ani) a câștigat apelul la TAS, suspendarea de 4 ani i-a fost redusă la 9 luni. Stere Halep, tatăl sportivei, anunță că e pregătită să revină pe teren.Simona Halep are nevoie de wild-card pentru a juca din nou, pentru că a ieșit din clasamentul WTA. Ea nu a jucat 19 luni, a pierdut 10 luni degeaba.Stere Halep: „Simona s-a antrenat mereu, nu a întrerupt pregătirea”Sunt foarte bucuros, cum să fiu? Încă nu am vorbit cu Simona, abia am ajuns acasă. ...