Nou derapaj al lui Marjorie Taylor Greene: republicana i-a spus unei prestigioase jurnaliste britanice să „se ducă dracului” | VIDEO

10:10

Simona Halep a câștigat procesul de la TAS și suspendarea de 4 ani pentru dopaj i-a fost redusă la 9 luni. Are dreptul să ia startul imediat în orice turneu din circuit, dar pentru că nu are niciun punct în clasament are nevoie de invitații, ca să nu joace calificări. Simona nu a mai jucat […]