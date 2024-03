Terapia durerii, introdusă în Legea Sănătății

20:10

La 35 de ani de la Revoluția Română, Institutul Cultural Român celebrează libertatea în toate formele ei creative, la o nouă ediție a Târgului de Carte de la Londra / London Book Fair, ce are loc între 12-14 martie 2024. Sintetizată prin motto-ul ”Vocile libertății/ Voices of Freedom”, participarea României la ediția din acest an a Târgului de Carte de la Londra – unul dintre cele mai mari evenimente dedicate profesioniștilor din domeniul literar – este consacrată tuturor generațiilor de scriitori autohtoni care au creat în deplina libertate a cuvântului.