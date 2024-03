Cum putea fi evitat coșmarul de la Middlesbrough: „Acela a fost un moment-cheie”

15:10

Corvinul Hunedoara se pregătește de o revenire istorică în Liga 1 după 3 decenii. Echipa a ajuns în play-off-ul din B, deși nu are încă drept de promvoare, va avea un stadion nou, iar acum are și un autocar modern demn de primul eșalon.Corvinul Hunedoara are un sezon excelent în Liga 2. Formația lui Florin Maxim a acontat locul de play-off după un parcurs peste așteptări în acest campionat, iar surprizele continuă să apară. ...