Foștii acționari de la Dinamo se „sfâșie” între ei! Ionuț Negoiță, atac cu talpa la Nicu Badea: „A pus piedici la modul evident”

09:20

În procesul de alegere a mobilierului de bucătărie, este ușor să faci anumite greșeli care pot afecta aspectul, funcționalitatea și confortul spațiului tău. Ca specialiști în mobilă la comandă in Iași, la Mobiera am avut de înfruntat numeroase provocări în ultimii 15 ani, astfel încât am pregătit pentru voi o listă de greșeli de evitat atunci când alegeți mobilierul de bucătărie.1. ...