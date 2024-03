Ce a remarcat Raul Rusescu în prima repriză a derby-ului Rapid - FCSB: „Evenimentul principal nu a fost golul!”

22:20

Rapid - FCSB 4-0. Gigi Becali, patronul de la FCSB, a criticat în termeni duri jucătorii roș-albaștri.Becali, devastator după Rapid - FCSB„Au fost o echipă de fotbal, noi nu. Și-au dat viața pe teren. Coman, Olaru, Băluță, Tavi Popescu au fost zero. Și Târnovanu. Mă gândesc dacă mai intră el în poartă. La primul gol trebuia să iasă. Și la acela de la colțul scurt a greșit.E fricos. Era mingea lui. Nu am avut niciun jucător pe teren. Nu am avut nimic. ...