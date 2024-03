Oscar 2024: Lista completă a câştigătorilor. Oppenheimer, cel mai bun film. Cillian Murphy şi Emma Stone, cei mai buni actori în roluri principale

00:10

Comisia Europeană plasează anul trecut țara noastră pe al doilea loc în rândul țărilor cu cele mai multe decese rutiere. Cu 81 de decese la un milion de locuitori, am înregistrat o scădere comparativ cu 2022, când am avut 86 de decese. Anul trecut am fost devansați doar de Bulgaria, care a avut 82 de decese. Potrivit datelor preliminare ale Comisiei, aproximativ 20.400 de persoane au murit în accidente rutiere în UE anul trecut, înregistrându-se o mică scădere de 1% față de 2022. În ciuda unor progrese consemnate comparativ cu anul de referință 2019, puține state membre sunt pe cale să atingă obiectivul de reducere la jumătate a numărului de decese rutiere până în 2030.