Noi expoziții cu viziuni artistice spectaculoase

Președintele Consiliului de Administrație al Société Générale, Lorenzo Bini Smaghi, a surprins destul de fidel, într-un editorial din Financial Times scris în martie 2015 („Brace for stronger effects of QE in the Eurozone”), ce efecte va avea relaxarea cantitativă. Bini Smaghi, fost membru al board-ului Băncii Centrale Europene (BCE) a explicat că băncile vor primi în schimbul activelor cedate către banca centrală depozite, pentru care dobânzile negative practicate de aceasta din urmă nu vor constitui o opțiune și atunci vor alege să le plaseze în alte active, cu randamente pozitive, sau vor acorda credite menajelor și companiilor.