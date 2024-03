Jocuri de culise în Superligă și dezvăluiri în direct: „Nu te băga nimeni în seamă, lucrurile erau aranjate! Totul era jucat pe sub masă”

13:40

La aproape un an de la conferința în care anunța că renunță la FCSB și vrea să iasă din fotbal, Gigi Becali a avut o declarație asemănătoare.Acum, la două zile după Rapid - FCSB 4-0, Gigi Becali spune din nou că are de gând să renunțe la echipă. Și vrea s-o lase moștenire Theodorei, fiica lui cea mare, având și un derapaj sexist.VIDEO. Gigi Becali spune iar că vrea să renunțe la fotbal „Eu nu mai dau declarații de acum. ...