A murit Eric Carmen, vedeta power pop a trupei Raspberries

Artistul a devenit celebru în întreaga lume pentru „Go All the Way” și „I Wanna Be With You”, hituri uriașe cu Raspberries, apoi ca artist solo, cu melodiile „All by Myself” și „Hungry Eyes”.

